Янукович впевнений, що Ющенко підпише бюджет

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

«Я не хочу робити прогнози. В будь-якому випадку, я впевнений у тому, що це рішення буде прийнято позитивно, і країна у 2007 році буде з бюджетом. Таке завдання ми ставимо зараз собі. Я сподіваюсь, що порозуміння буде знайдене і з Президентом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр наголосив, що депутати разом із коаліційним урядом внесли відповідні поправки до бюджету-2007. «Ті, які можливі. Але це найбільший компроміс, на що ми мали можливість піти, все інше – це вже за межею можливості. А це означає, що воно не буде виконано. Якщо не буде виконано, ми не маємо права це проголошувати, тому що така політика буде політикою популізму», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ ще раз нагадав, що діяльність уряду буде спрямована на забезпечення реальної економіки та реальних доходів бюджету. «Ми будемо працювати над тим, щоб збільшувати доходи бюджету, піднімати рівень заробітної плати, піднімати рівень пенсій та рівень соціального захисту. Я вважаю, що ті реформи, які ми з вами почнемо на початку 2007 року, будуть сприяти цій роботі», - відзначив керівник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент В.ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

19 грудня парламент ухвалив Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» у редакції від 6 грудня, з урахуванням пропозицій Бюджетного комітету ВР.

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що радитиме Президенту не підписувати доопрацьований закон про державний бюджет на 2007 рік, оскільки було запропоновано неприйнятну для суспільства редакцію держбюджету.