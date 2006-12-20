Представники молодіжних організацій створять Комітет контролю дій влади

21 грудня о 15-00 в УНІАН відбудеться спільна прес-конференція лідерів п’ятнадцяти молодіжних організацій з вимогою відставки Миколи Плеханова з посади заступника міністра МВС. Представники молодіжних організацій підпишуть спільну декларацію про створення “Комітету контролю дій влади з боку молоді” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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