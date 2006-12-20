Радник Президента України, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО оголосив про створення Громадського руху Народної самооборони, яке він ініціює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що цей проект не є політичним. “Я не планую очолити жодну політичну партію”, - наголосив він, додавши, що його масовий народний рух буде відкритий для всіх.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що сьогодні “громадяни мають взяти в кулак всю повноту влади” і протистояти “безпрєдєлу влади” і “поверненню кучмізму”.