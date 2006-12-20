Регіонала Сухого лякає маніакально-депресивний психоз

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ вважає, що заяви Президента Віктора ЮЩЕНКА відносно можливого розпуску Верховної Ради є намаганням узурпувати владу в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Може, хтось хоче без парламенту порулити, то це нормальна обставина, тільки це називається «спроба узурпувати владу», і вона переслідується законом», - сказав Я.СУХИЙ.

Він наголосив, що представникам коаліції вже набридло «спостерігати за проявами капризів» з боку Президента.

«Ці прояви маніакально-депресивного психозу в вищих ешелонах влади мене особисто як пересічного громадянина лякають», - сказав Я.СУХИЙ.

Він зазначив, що навіть у випадку дострокового розпуску парламенту ситуація на краще не зміниться. Зокрема, він наголосив, що розстановка політичних сил буде така сама.