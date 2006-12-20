Депутат ВР Криму Мельник з`явився на сесії

Депутат Верховної Ради АРК, один із заступників голови фракція кримського Блоку "За Януковича!" Олександр МЕЛЬНИК, чиє ім`я в МВС пов`язують з бандою "Сейлем", у даний час перебуває в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні О.МЕЛЬНИК з`явився на черговому пленарному засіданні парламенту автономії.

Поява депутата викликала інтерес у журналістів. Під час перерви в засіданні ВР АРК працівники ЗМІ попросили О.МЕЛЬНИКА дати їм невелике інтерв`ю (зокрема, журналісти хотіли, щоб депутат прокоментував заяви МВС щодо його персони) проте парламентарій поки що відмовився давати коментарі, сказавши: "Не сьогодні".

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня співробітники міліції затримали в Криму депутата ВР АРК О.МЕЛЬНИКА, якого підозрюють в організації вбивства двох місцевих бізнесменів і називають одним з лідерів ОЗУ "Сейлем". Невдовзі Генеральна прокуратура України заявила, що не знайшла в матеріалах кримінальної справи, в якій фігурує О.МЕЛЬНИК, достатньо доказів, які б свідчили про його вину, тому вважає недоцільним подальше його утримання під вартою. Після того, як О.МЕЛЬНИКА було випущено з-під варти, він виїхав до Москви. 11 грудня О.МЕЛЬНИК, як повідомляли ряд ЗМІ, прилетів з Москви і "добровільно попрямував до прокуратури, де його було опитано як свідка". Після цього парламентарій дав підписку, в якій зобов`язався сповіщати слідчого про свої переміщення до закриття ряду справ. Повідомлення про переміщення не є забороною на виїзд за межі держави.