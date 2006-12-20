Луценко застерігає Цушка від повернення в МВС старих кадрів

Колишній міністр внутрішніх справ України, радник Президента Юрій ЛУЦЕНКО радить своєму наступнику Василю ЦУШКУ в роботі з урядом відрізняти співпрацю від диктату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я впевнений, що рано чи пізно він (В.ЦУШКО) зрозуміє, що є співпраця, а є диктатура», - сказав він, застерігаючи В.ЦУШКА від того, що може бути в його роботі на посаді міністра внутрішніх справ.

У той же час, екс-міністр висловив сподівання, що його наступникові вдасться це зрозуміти і не повернути до органів внутрішніх справ старі кадри.

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО не захотів давати оцінку та прогнози щодо МВС, зазначивши при цьому, що зробить це з часом, коли побачить результати діяльності чи бездіяльності МВС.

Тим не менш, він зазначив, що «ми скоро відчуємо, які кадри, і якою ціною будуть призначатися в області».

Коментуючи призначення нових заступників міністра внутрішніх справ, Ю.ЛУЦЕНКО назвав їх нелегітимними, оскільки їх кандидатури не були узгоджені з Президентом.

Крім того, продовжуючи «міліцейську тему», Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що, йдучи з посади міністра, він звертався до керівників регіональних управлінь міліції з проханням добровільно не писати заяви. «Було прохання не писати заяву за власним бажанням, здавати передовий окоп (демократії – УНІАН), - як вважає Ю.ЛУЦЕНКО міліцію, - не раджу».

Він також закликав, в разі, якщо нова команда Міністерства внутрішніх справ «піде по беспредєлу, я раджу цим професійним людям перейти до лав громадського спротиву».

Однак, у той же час Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що наразі знання цих людей необхідні міліції.