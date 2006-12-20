Луценко заявляє, що у вожді не рветься

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про те, що, запроваджуючи громадський рух спротиву нині діючому уряду, він не ставить собі за мету якісь політичні та президентські амбіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

«У мене не має президентських амбіцій. Я багато сил та здоров’я поклав… для того, щоб потім начебто протистояти президентові… Я хочу підтримати Віктора ЮЩЕНКА, я хочу допомогти йому зміцнитися і зрозуміти, що народ з ним», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, не радив би будь-кому розцінювати свою сьогоднішню заяву про створення руху громадського спротиву як початок будь-якої виборчої чи партійної кампанії.

За його словами, він без зайвої скромності міг би знайти, в разі необхідності, місце в якості лідера якоїсь політичної партії. При цьому він зауважив, що на сьогоднішній день до нього вже надійшло 7-8 пропозицій від партій (яких саме він не назвав), щоб він їх очолив.

«Таким чином, чутки про моє партійне вождювання передчасні… Якби я хотів, я б став вождем тих партій, яких би хотів», - сказав він, зазначивши, що в разі проведення в Україні дострокових парламентських виборів, він не виключає, що може взяти в них участь, однак не бачить наразі в цьому сенсу.