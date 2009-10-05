У Ющенка заявляють, що Тимошенко продовжує «бюджетні маніпуляції»

Секретаріат Президента України заявляє, що уряд продовжує «бюджетні маніпуляції».

Про це йдеться в Аналітичній записці про стан виконання Державного бюджету України за січень-вересень 2009 року, текст якої переданий УНІАН прес-службою Президента України.

«...Без різних маніпуляцій, здебільшого, таких як: істотна корекція планових показників доходів загального фонду Державного бюджету, авансових платежів податків і затримок бюджетного відшкодування ПДВ платникам податків, картина виконання цього року Держбюджету стосовно доходів – невтішна», - йдеться в аналітичній записці.

За інформацією президентської канцелярії, всього за 9 місяців ц.р. план з доходів до загального фонду Держбюджету було знижено на 22,955 млрд. грн. або на 17,5%. У повідомленні вказується, що за три квартали 2009 року річний план стосовно доходів загального фонду Держбюджету виконано всього на 58,4%.

У Секретаріаті Президента також вказують на збільшення простроченого до відшкодування ПДВ. З початку року ця сума збільшилася на 72%, і на 1 жовтня 2009 року склала 5,104 млрд. грн., і це незважаючи на те, що Держказначейство звітує про стовідсоткове виконання плану з відшкодування ПДВ.

Як повідомлялося, Державний бюджет України за січень-серпень 2009 року зведено з дефіцитом 14,6 млрд. грн. За вказаний період доходи Держбюджету склали 135,348 млрд. грн. ( зокрема загального фонду - 98,563 млрд. грн.), касові витрати - 149,940 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 116,093 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 239,215 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 267,677 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.