Черновецький зустрівся з Лужковим

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ о 10.30 за московським часом прибув до Москви для зустрічі з мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської адміністрації, в аеропорту “Шереметьєво-3” його зустрічали префект Північно-Східного адміністративного округу Москви в ранзі міністра Уряду Москви Ірина РАБЕР, радник посланника Посольства України в Російській Федерації Олександр БОНДАРЕНКО, представники керівництва мерії Москви.

О 12.30 розпочалася запланована зустріч мерів двох столиць, на якій буде підписано Протокол про співпрацю в галузі містобудування, відзначили в прес-службі.

Як відзначив учора Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в інтерв`ю журналістам, розповідаючи про майбутню поїздку, на 14.00 на його честь у мерії Москви відбудеться урочистий обід, який дає Ю.ЛУЖКОВ.

Під час візиту також відбудеться зустріч делегації Києва з членами уряду Москви. Запланована також зустріч Патріарха Московського і всієї Русі Алексія ІІ і Київського міського голови, в якій візьме участь глава УПЦ МП Володимир.

Планується, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повернеться до Києва сьогодні увечері.

Як повідомляв УНІАН, візит було заплановано на виконання положень Угоди між урядом Москви і Київською міською владою і у зв`язку з підписанням Протоколу про співпрацю у сфері містобудування.

До складу київської делегації також ввійшли: предстоятель Української православної церкви Митрополит Київський і всієї України Володимир; заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ; заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ; в.о. заступника голови КМДА – начальник Головного управління економіки і інвестицій Денис БАСС; в.о. заступника голови КМДА – радник міського голови Володимир ГОЛОВАЧ; перший помічник Київського міського голови – керівник групи радників В’ячеслав СУПРУНЕНКО; начальник управління інформаційного забезпечення – прес-секретар Київського міського голови Марина ЛАХНО.