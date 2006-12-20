Луценко на весну планує масовий похід на Київ

Радник Президента України, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виключає масового походу на Київ свого Громадянського руху Народної самооборони навесні наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“При потребі ми плануємо навесні масовий “марш справедливості” на Київ для підтримки ідеї розпуску Верховної Ради та відставки цього уряду”, - сказав він, додавши, що бачить “абсолютно чітку програму дій як мінімум на зиму-весну наступного року”. Далі ж, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, дії його громадянського руху визначатимуться, виходячи з дій влади.

Відповідаючи на запитання щодо відносин з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: “Ми розраховуємо підтримати його і розраховуємо на його можливості, які дані йому Конституцією, законами, народним вибором 2004 року задля реалізації нашого плану щодо усунення цього уряду і при необхідності – розпуску цього парламенту”.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що “зараз мова не йде про новий Майдан”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про створення Громадянського руху Народної самооборони, яке він ініціює.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що сьогодні “громадяни мають взяти в кулак всю повноту влади” і це буде відповіддю “безпредєлу влади” і “поверненню кучмізму”.

Свою позицію Ю.ЛУЦЕНКО пояснив тим, що аналіз сьогоднішньої ситуації в Україні дає “невтішний” прогноз щодо її розвитку. “Доконаним фактом є остаточний реванш кучмістів у центральній виконавчій владі в Україні”, - заявив він.