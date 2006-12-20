Заступника Тарасюка покарають за прогули?

Кабінет Міністрів України проведе службове розслідування за фактом відсутності на двох останніх засіданнях уряду першого заступника міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ сьогодні на брифінгу для журналістів після засідання уряду.

«Кабмін прийняв рішення – ми, як і раніше, чекали і чекаємо на засіданнях уряду першого заступника міністра закордонних справ пана ОГРИЗКА. І у зв`язку з тим, що він був відсутній вдруге, а сьогодні розглядалися директиви для української делегації в ході візиту Президента Росії в Україну, Головна служба прийняла рішення про проведення службового розслідування», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

Міністр підкреслив, що у зв`язку із ситуацією, що склалася навколо міністра закордонних справ, «може скластися незрозуміла ситуація не тільки навколо персоналій і офіційної делегації, але і загалом навколо України». «Щоб вирішити цю ситуацію, Кабмін ухвалив рішення звернутися у Верховну Раду і до Президента для ухвалення рішення про тимчасово виконуючого обов`язки міністра», - уточнив він.

За словами А.ТОЛСТОУХОВА, уряд розглянув і прийняв директиви для української делегації під час візиту російського Президента в Україну. «Сьогодні вони будуть передані в Секретаріат Президента», - додав міністр.