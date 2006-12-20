Баганець: в Донецьку діє не державна, а ”донецька” законність

Колишній прокурор Донецької області Олексій БАГАНЕЦЬ заявляє, що в Донецьку діє не державна, а "донецька" законність. Так він прокоментував сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Донецької області відхилити скаргу Генпрокуратури і залишити чинним рішення Кіровського районного суду м. Донецька про поновлення на посаді прокурора області Віталія МУРЗИ.

"Я цього рішення чекав. Я не вважаю це рішення законним. Це ще раз підтверджує, що в Донецьку існує не державна законність, а Донецька", - сказав О.БАГАНЕЦЬ.

За його словами, він має намір оскаржити рішення донецького суду у Вищому адміністративному суді.

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО 20 жовтня 2006 року поновив на посаді прокурора Донецької області В.МУРЗУ за рішенням суду, звільнивши з цієї посади Олексія БАГАНЦЯ. Одночасно Генпрокуратура подала скаргу на рішення суду.

В.МУРЗА був звільнений з посади прокурора області в 2005 році тодішнім Генпрокурором Святославом ПІСКУНОМ. Пізніше В.МУРЗА оскаржив своє звільнення в Кіровському районному суді м. Донецька.