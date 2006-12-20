БЮТ: такими темпами Тарасюк може опинитися в СІЗО

Сьогоднішнє „реаліті-шоу”, влаштоване в будинку уряду в результаті незаконного розпорядження не допускати на засідання Кабінету міністрів Бориса ТАРАСЮКА, є ще одним свідченням кримінальної сутності осіб, які окупували урядове приміщенні.

Про це йдеться в заяві БЮТ, текст якої передано УНІАН.

“Незважаючи на рішення суду про неправомірність звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади, ЯНУКОВИЧ відверто проігнорував закони і Конституцію”, - зазначається в заяві.

Автори документа наголошують: “Очевидно, ані прем’єру, ані його оточенню, які влаштували бійку перед дверима Кабміну, навіть у голову не прийшло перш ніж застосовувати фізичну силу проти міністра, чий імідж і репутація є важливим чинником іміджу і репутації всієї країни, оскаржити рішення суду у передбаченому законом порядку”.

При цьому Блок Юлії Тимошенко “нагадує Борисові ТАРАСЮКУ, що в той час, коли „Наша Україна” виступала за створення широкої коаліції, БЮТ попереджав про наслідки приведення до влади ЯНУКОВИЧА. Сьогодні у банальній потасовці з представниками Партії регіонів за обумовлене судовим рішенням право пройти на своє робоче місце, ви маєте нагоду фізично відчути наслідки такої позиції”.

“Єдине, що поки може заспокоїти мрійників про спільне урядування з ЯНУКОВИЧЕМ, - це те, що поки політично неугодних міністрів тільки викидають з посад, не виконують судових рішень та віддають розпорядження закривати перед носом двері. Але, судячи з темпів реставрації кучмівського режиму, час, коли звільнених з уряду відправлятимуть в СІЗО і в’язниці, вже не є далекою перспективою, що, очевидно, мусить стати останнім уроком для апологетів широких утворень з януковичами, симоненками і морозами”, - заявляє БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня прийняла постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва призупинив дію постанови, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.

Сьогодні Б.ТАРАСЮКА вдруге не пустили на засідання Кабміну - депутати з Партії регіонів заблокували вхід міністрові.