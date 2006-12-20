Мер Одеси зберігає лідерство в рейтингу довіри (опитування)

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ має найвищий рейтинг серед політичних діячів області. В листопаді про довіру йому заявили 31,2% опитаних одеситів. Про це сьогодні повідомила автор дослідження, завідувачка кафедрою соціальних теорій Одеської національної юридичної академії Людмила КОРМИЧ, яка взяла участь в засіданні «круглого столу» з підбиття політичних підсумків року, що минає, в регіоні, передає кореспондент УНІАН.

Рейтинг голови Одеської обласної ради Миколи СКОРИКА в облцентрі становить 22,7%, а в області – 26,9%.

Голові облдержадміністрації Івану ПЛАЧКОВУ довіряють відповідно по 31% опитаних.

Л.КОРМИЧ уточнила, що організоване кафедрою соціальних теорій ОНЮА опитування 830 чоловік проводилося протягом листопада. Погрішність результатів не перевищує 2,2 – 2,5%.

Учений-соціолог резюмувала, що рейтинги політиків і політичних сил регіону знизилися порівняно з червнем поточного року, коли проводилося аналогічне дослідження. Тоді рейтинг Е.ГУРВІЦА становив 39%, а М.СКОРИКА – 26%.

Водночас, на думку депутата Одеської міськради Олександра КРАВЦЯ (Партія регіонів), «зниження рейтингу політиків і партій після виборів – природний процес».