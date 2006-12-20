Ющенко не сприймає політичної метушні навколо МВС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не сприймає «політичної метушні», яка розгорнулась навколо кадрових питань у Міністерстві внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на урочистостях з нагоди 15-ї річниці міліції України.

На думку В.ЮЩЕНКА, стабільність в органах внутрішніх справ, особливо в кадрових питаннях, є запорукою незворотності розпочатих реформ у правоохоронних органах.

Президент висловив упевненість, що професіонали, віддані своїй справі, своєму народу, є основною, рушійною силою демократичних перетворень у системі правоохоронних органів. «Забезпечення стабільного кадрового розвитку – це моя головна вимога», - підкреслив глава держави.

«Я не сприймаю політичної метушні, яка останнім часом розгорнулась навколо теми призначень заступників міністра», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що зараз наступає час випробувань.

«Сьогодні перед вами стає виклик у вигляді окремих антиконституційних дій, які ведуть до узурпації влади, в тому числі щодо Міністерства внутрішніх справ», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Вимагаю від вас, людей, що присягли закону, служити народу та Українській державі. Хотів би наголосити – служити, а не прислужувати», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Кабінет Міністрів своїми постановами призначив сімох нових заступників міністра, з одночасним звільненням попередніх керівників.

15 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію цих постанов уряду. Крім цього, він звернувся до Конституційного Суду “для вирішення питання про конституційність зазначених постанов Кабінету Міністрів”.

19 грудня прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ назвав антиконституційним указ Президента про зупинення дії постанов уряду щодо призначення семи заступників міністра внутрішніх справ.