Ющенко закликав Цушка продовжити справу Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає нового міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА продовжити реформи, розпочаті його попередником Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на урочистостях з нагоди 15-ї річниці міліції України.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що міліція відбулась як ефективний інструмент гарантування безпеки людей і країни. “У правоохоронному середовищі вже визріли нові здорові сили, для яких поняття обов’язку і честі є непорушними, життєвими, а не декларативними”, вважає Президент. Він наголосив, що відбулось очищення міліції. Зокрема, було викрито злочинів на загальну суму 30 млрд. грн., притягнуто до відповідальності 900 керівників органів влади і 700 депутатів.

Також міліція пішла на шлях очищення від перевертнів – порушено більше тисячі кримінальних справ, зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив подяку і високо оцінив результати роботи попереднього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, який присутній на урочистостях. «Як Президент України я висловлюю глибоку вдячність вам за вашу службу. Я кажу слово щирої подяки попередньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ і я високо ціную результати його роботи. Я закликаю нового міністра Василя ЦУШКА продовжити розпочаті реформи, бажаю щиро йому успіхів, послідовності і головне – твердості у своїй дуже нелегкій, особливо сьогодні, позиції», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

В ході промови Президент висловився за глибинні реформи правоохоронних органів. Водночас він переконаний, що для подальших системних змін потрібен критичний аналіз реального стану справ із забезпечення правопорядку в країні. За словами В.ЮЩЕНКА, є актуальним питання економічної безпеки держави.

На його думку, пріоритетом міліції має стати захист малого і середнього бізнесу від тиску кримінальних структур.

Також, за словами Президента, необхідно звернути особливу увагу на банківську сферу, боротьбу з оргзлочинністю у сфері земельних відносин.

Президент зауважив, що сьогодні не надає оптимізму ситуація по боротьбі з корупцією. «Реформа має забезпечити демократизацію і деполітизацію міліції. Необхідно продовжити побудову європейського Міністерства внутрішніх справ, здатного ефективно протидіяти злочинності і виконувати функції надання соціальних послуг народу – послуги надання безпеки, прав і свобод людей. Ці завдання можуть виконати лише добре підготовлені кадри. Я вимагаю від кожного з вас чесності перед собою, народом і Українською державою. Лише ви можете гарантувати спокій, щоденну безпеку українського народу», - наголосив Президент.

Президент привітав правоохоронців з їх професійним святом. «Для мене велика честь від імені держави привітати вас із вашим професійним святом. Думаю, важко переоцінити значення і важливість правоохоронної праці для українського суспільства», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у правоохоронців важка, часто невдячна, складна місія. «Ви стоїте на захисті людини і закону, від вас значною мірою залежить захищеність політичного, економічного та соціального устрою нашої держави. Ви - загроза для злочинців, і дуже часто пряма мішень для злочинців. І найбільш прикро те, що серед цих злочинців є багато тих, хто створив для себе умови недоторканності», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент нагородив державними нагородами ряд працівників міліції. Указ про нагородження зачитав екс-міністр Ю.ЛУЦЕНКО, якого зал зустрів бурхливими оплесками.