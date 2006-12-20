Як Тарасюк до Кабміну проривався (3 фото)

На вході до залу, де проходило засідання Кабінету Міністрів, відбулися зіткнення між депутатами фракції Партії регіонів і депутатами, які супроводжували міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Б.ТАРАСЮКУ вдалося пройти рамку металошукача перед входом до залу засідань Кабміну, але далі депутати-«регіонали» перегородили шлях главі МЗС до залу.

Народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, один з тих, хто супроводжував Б.ТАРАСЮКА, заявив, що міністр закордонних справ України прибуде на наступне засідання Кабінету Міністрів у супроводі судового виконавця.

У свою чергу Б.ТАРАСЮК також не виключив, що на наступне засідання Кабміну він прибуде в супроводі судового виконавця.

Перший заступник розділу Секретаріату Президента, представник Секретаріату в Кабінеті Міністрів Арсеній ЯЦЕНЮК залишив засідання Кабміну, не зумівши переконати членів уряду в необхідності допустити міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА до участі в засіданні.

Уряд звернеться до Верховної Ради і Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням призначити тимчасово виконуючого обов’язки міністра закордонних справ. Про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ журналістам після засідання Кабінету Міністрів. «Краще було б, щоб Президент визначився, хто це буде. Коли Президент не визначиться, відповідне рішення прийме Верховна Рада», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Недопущення міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА на засідання Кабінету міністрів містить ознаки складу злочину, а саме - перешкоджання діяльності державного діяча та невиконання рішення суду, йдеться у заяві фракції «Наша Україна», оприлюдненій у парламенті народним депутатом Ярославом КЕНДЗЬОРОМ.

Фракція «Наша Україна» ініціюватиме питання дострокової відставки усього складу Кабінету Міністрів у зв’язку з постійним порушення чинного законодавства. Про це заявив член фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Фото з сайту "Нашої України"