Місце Безсмертного займе Кириленко

Президія партії “Народний Союз Наша Україна” одностайно підтримала кандидатуру В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду лідера парламентської фракції “Наша Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, таке рішення було ухвалено сьогодні на черговому засіданні Президії НСНУ.

За даними прес-служби, учасники засідання, зокрема, розглянули питання щодо керівництва у парламентській фракції.

Було прийнято до відома інформацію Романа БЕЗСМЕРТНОГО щодо його рішення піти у відставку з посади лідера фракції “Наша Україна” і голови Ради однойменного блоку.

Кандидатура В.КИРИЛЕНКА буде винесена на голосування на засіданні фракції.