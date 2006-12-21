ВР сьогодні розгляне законопроект про Кабмін

Верховна Рада сьогодні розгляне у другому читанні проект закону “Про Кабінет Міністрів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, дане питання внесено в порядок денний парламенту. (УНІАН: ВР прийняла у першому читанні урядовий законопроект про Кабмін, при цьому за президентський варіант ВР не голосувала).

Крім того, депутати мають намір заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування факту порушень прав народних депутатів України.

ВР також у другому читанні розгляне проект закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2007 рік.

Крім того, планується затвердити календарний план проведення третьої сесії ВР п’ятого скликання, а також розглянути ряд інших законопроектів.