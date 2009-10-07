Кисельов: кримський депутат Мельник мене замовив

Народний депутат України, колишній голова осередку Партії рагіонів у Криму Василь КИСЕЛЬОВ заявляє, що у міліції є докази, що депутат Верховної Ради Криму Олександр МЕЛЬНИК хотів найняти для нього кілера. Про це В.КИСЕЛЬОВ заявив в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, народний депутат наголосив: “Якщо справи йтимуть так і надалі, то до Криму в кримінальному плані можуть повернутися лихі 90-і. Подумайте самі. Депутат Верховної Ради Криму Олександр МЕЛЬНИК на стадіоні мало не скалічив суддю, а прокурор не дає порушити кримінальну справу. Він бив суддю під час футбольного матчу в присутності двохсот уболівальників! А прокуратура відмовляє в порушенні справи проти МЕЛЬНИКА”.

“Тепер конкретно про свій досвід, - розповів В.КИСЕЛЬОВ. - Звертаються до мене виборці з конкретним проханням допомогти зупинити незаконне будівництво в парку відпочинку. Фірма того самого МЕЛЬНИКА “Старбуд” займає ділянки землі, будує офісні та розважальні центри, не маючи ні дозволів, ні узгоджень, ні техніко-економічного обґрунтування. І коли я порушую ці питання, мені просто погрожують фізичною розправою”.

За словами депутата, О.МЕЛЬНИК “і зараз кричить: я подаватиму на КИСЕЛЬОВА та на МОСКАЛЯ (начальника ГУ МВС України в Криму Геннадія МОСКАЛЯ, який вимагає від прокуратури порушити кримінальну справу відносно О.МЕЛЬНИКА – УНІАН) в суд. А чого досі не подав? У міліції є докази, що він мене замовив, що він хотів найняти кілера. Є міліцейські чини, які вели це питання...” За словами В.КИСЕЛЬОВА, “злочин не було скоєно, людина відмовилася його виконувати...”.

Він зазначив, що О.МЕЛЬНИК та голова парламенту Криму Анатолій ГРИЦЕНКО “кричать, що подаватимуть до суду. Може, вони почекають до кращого часу. Вони сподіваються: якщо переможе Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ), то вже ніколи нікого не боятимуться. Зараз вони хоч МОСКАЛЯ бояться. Прокуратура їх прикриває, але до певного часу. Коли будуть виконані всі процесуальні дії, то криміналітет із влади буде притягнено до відповідальності”.

При цьому В.КИСЕЛЬОВ розповів, що він про О.МЕЛЬНИКА “не згадував до 2006 року, аж поки Віктор Федорович не всунув мені його в список. Я кажу йому: не можна. Ось тобі дані на нього “Скорпіона” (був такий підрозділ у силових структурах, який займався організованими злочинними групами). Він казав: так треба. Я мав усі дані на МЕЛЬНИКА, бо якійсь час як представник Президента в Криму був куратором тих служб, мав право запросити такі дані. На жаль, я не переконав ЯНУКОВИЧА”.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.

16 вересня голова ВР АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що цілком підтримує це рішення і що В.КИСЕЛЬОВА давно треба було виключити з Партії регіонів, оскільки він завдав величезної шкоди рейтингу Партії регіонів і особисто лідеру партії ЯНУКОВИЧУ.

«Якби Партія регіонів звільнилася від цієї людини ще три роки тому, була б цілком інша суспільно-політична ситуація в Криму. Не було б того, що відбувається сьогодні », – переконаний голова парламенту автономії і заявив, що його опоненти з числа депутатів кримського парламенту діють «під безпосереднім керівництвом КИСЕЛЬОВА».

17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів. При цьому він не має наміру за власною ініціативою залишати фракцію «регіоналів» у ВР.

В.КИСЕЛЬОВ також заявив, що В.ЯНУКОВИЧ «передав владу в Криму криміналітету».

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