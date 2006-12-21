Прес-секретар Президента Ірина Ванникова проведе брифінг
10:38, 21 грудня 2006Політика
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Сьогодні о 14.00 у Секретаріаті Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться короткий брифінг прес-секретаря Президента України Ірини ВАННИКОВОЇ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, тема брифінгу: позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА з поточних політичних подій.
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