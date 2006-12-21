Янукович зустрічається з Ющенком

Кортеж прем’єра прибув до секретаріату президента о 10:00.

Як відомо, в середу Кабінет міністрів знову не пустив на своє засідання міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

Тоді прем’єр Віктор Янукович заявив, що вимагає від президента призначити нову кандидатуру на цю посаду.

Не виключено, що саме з цією пропозицією Янукович і прибув до президента.

"Українська правда"