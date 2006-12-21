Регіонали пропонують заміну Тарасюку

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення Володимира ОГРИЗКА виконувачем обов`язків міністра закордонних справ України.

Проект за номером 2788 був зареєстрований у парламенті 20 грудня. Документ вніс народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА.

Як зазначається у проекті постанови, у зв`язку із прийняттям постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2006 р. №413-V про звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України та відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: призначити в.о. міністра закордонних справ України В.ОГРИЗКА - першого заступника міністра закордонних справ України.

Постанова має набрати чинності з дня її прийняття.

Як ідеться у пояснювальній записці до проекту постанови, приймаючи постанову про звільнення Б.ТАРАСЮКА, парламент діяв у межах повноважень, визначених пунктом 12 частини першої статті 85 Конституції України, яким установлено, що Верховна Рада України призначає за поданням Президента України прем’єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України, за поданням прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, голову Антимонопольного комітету України, голову Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голову Фонду державного майна, звільняє зазначених осіб з посад, вирішує питання про відставку прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України.

За висновком Міністерства юстиції України, який є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, Указ Президента України від 5 грудня 2006 р. №1033 "Про продовження виконання міністром закордонних справ України Б.ТАРАСЮКОМ своїх посадових обов’язків" виданий Президентом України з перевищенням наданих йому Конституцією України повноважень, зазначається у пояснювальній записці.

У той же час подальша невизначеність з призначенням міністра закордонних справ України негативно позначається на іміджі України як держави, вносить напруження у відносинах між законодавчою і виконавчою гілками влади та Президентом України, істотно впливає на результати діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади України у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній сферах діяльності.

Саме тому, йдеться у пояснювальній записці, з огляду на конституційні повноваження Верховної Ради з питань формування складу Кабінету Міністрів та з метою часткового розв’язання ситуації, яка склалася, пропонується призначити в.о. міністра закордонних справ України першого заступника міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА.

Крім того, Л.КОЖАРА зареєстрував у ВР за №2789 проект постанови про тимчасове покладання виконання обов`язків міністра закордонних справ України на В.ОГРИЗКА.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня прийняла постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва призупинив дію постанови, а Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.

20 грудня Б.ТАРАСЮКА вдруге не пустили на засідання Кабміну - депутати з Партії регіонів заблокували вхід міністру.