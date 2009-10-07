Яценюк заявляє, що Тимошенко і Янукович об’єдналися проти нього

Лідер громадської ініціативи «Фронт змін » Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ об’єдналися проти нього.

“Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ об’єдналися проти мене і будуть робити все для того, щоб не з’явився третій”, - заявив А.ЯЦЕНЮК на віче в Луцьку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК вважає, що ця боротьба почалася зі спроб конституційних змін. За його словами, «були запропоновані конституційні зміни, які передбачали вибори президента у парламенті та продовження терміну повноважень Верховної Ради на два роки, які передбачали поділ країни на дві частини: одна - для БЮТу, друга - для Партії регіонів”. Лідер “Фронту змін” зазначає, що тоді порадив лідерам БЮТ та Партії регіонів: «запишіть у Конституцію ще свої прізвища. Президент – прізвище, ім’я, по-батькові. прем’єр – прізвище, ім’я, по-батькові і введіть «демократичну» норму, що влада в Україні передається у спадок - вашим дітям і вашим онукам».

А.ЯЦЕНЮК наголосив: «у них система, в них люди, в них мільярди”. “Я кожну копійку сьогодні збираю, тому що у мене немає олігархів, немає заводів, немає газу, немає нафти. Для мене кожна копійка на вагу золота. А в «неї» – бюджет: бери, скільки хочеш. У «нього» був бюджет – і та сама історія», - додав лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що нинішня виборча кампанія – це «боротьба минулого з майбутнім». За його словами, «боротьба буде дуже жорстка і брудна”. Він зазначив, що “зараз багатосерійний фільм виборів тільки розпочнеться”. “Буде написано багато дуже цікавої інформації, зокрема й про мене, тому що на це витрачаються сотні мільйонів», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що процес змін в Україні зупинити не можна. «Вони вже всі так «накерували», що нам тепер розгрібати”, - додав він і наголосив, що “тільки від вас залежить, який буде результат виборів”. “Якщо ми віримо – навіть те, що вони сфальсифікують, їм не допоможе», – заявив лідер «Фронту змін ».