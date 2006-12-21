У Криму загострилася проблема з землею

Верховна Рада Автономної Республіки Крим висловила стурбованість ситуацією, пов`язаною з дотриманням земельного законодавства на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до кримчан «Про ситуацію в АРК, що склалася з розподілом і використанням земельних ділянок для житлового будівництва», з яким виступив кримський парламент.

Так, у зверненні зазначається, що, незважаючи на зусилля з боку влади і органів місцевого самоврядування, «ситуація, пов`язана з дотриманням земельного законодавства в Автономній Республіці Крим, особливо щодо питань виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, не тільки не поліпшується, але постійно погіршується, напруженість в цьому питанні зростає».

Депутати відзначили, що 2006 рік характеризується загостренням земельних відносин у Криму, а земля стала предметом купівлі-продажу і комерційного використання, що призводить до того, що «у ряду випадків уникнути силового вирішення проблеми дуже важко». Разом з тим, у зверненні зазначається, що Верховна Рада готова вирішувати ці питання шляхом компромісів, які задовольнять сторони, але лише в рамках чинного законодавства. «Для цього будуть використані всі допустимі законом методи, щоб на жодну самовільно захоплену земельну ділянку не було узаконено право власності», – говориться у зверненні.

Крім того, депутати заявили, що Верховна Рада АРК вважає неприпустимим розподіл і виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва за національною ознакою, а єдиний справедливий і законний шлях – це «об`єктивне визначення соціальних показників потреби у виділенні земельної ділянки».

Також кримський парламент звернув увагу прокуратури і міліції Криму на те, що процес самовільних земельних захоплень на півострові не зупинено, що свідчить про неприйняття реальних дієвих заходів з недопущення порушення закону у сфері земельних відносин.