Черновецький привів на сесію прокурора

Осіб, які побили депутатів Київради на сесії 7 грудня, оголошено в розшук і їх буде затримано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на пленарному засіданні сесії Київради заступник прокурора Києва Володимир ГОГОЛЬ, який приїхав на сесію на запрошення депутатів.

Він зазначив, що прокурор працює на місці і за дорученням заступника генерального прокурора він доповість у справі побиття столичних депутатів.

За його словами, за фактом бійки 7 грудня порушено кримінальну справу, яка передбачає покарання до 4-х років позбавлення волі. За період розслідування справи факт злочину «закрито», зазначив В.ГОГОЛЬ.

Він також повідомив, що у справі допитано понад 20 осіб, вилучено речові докази.

За інформацією В.ГОГОЛЯ, вже є інформація про осіб, які скоїли побиття депутатів, і зараз вони в розшуку.

Заступник прокурора також додав, що у справі є «певні проблеми», але він сподівається, що вона буде розслідувана.

Щодо того, що відбувається зараз у сесійній залі Київради (пікетування трибуни та президії), то В.ГОГОЛЬ зазначив, що прокуратура Києва не наглядає за діяльністю народних депутатів України, які прибули до міськради.

Він зазначив, що бачить протистояння з обох сторін, а також порушення законодавства теж з обох сторін.

«По-перше, сесія ведеться з порушенням регламенту, по-друге, йде пікетування трибуни також з порушенням закону», - сказав В.ГОГОЛЬ.

На його переконання, в даній ситуації, щоб позбутися протистояння, необхідно провести переговори між політичними силами.

За його інформацією, в прокуратурі Києва є вже кілька заяв від депутатів Київради про застосування окремих пристроїв під час засідань та інше.

«Таким протистоянням ви практично паралізували роботу органу місцевого самоврядування. Ми просимо єдине - щоб ви повернулись до закону, розпочали сесію і проводили її згідно з чинним законодавством», - звернувся В.ГОГОЛЬ до присутніх в залі депутатів Київради та народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня після бійки в сесійній залі Київради, яка розглядала питання про скасування нових комунальних тарифів у столиці, було госпіталізовано депутата з фракції БЮТ Володимира НАУМКА. Він через сильний удар в потилицю втратив свідомість. За словами В.НАУМКА, вдарив його один із присутніх у залі запрошених гостей з депутатським значком спортивної статури.

За словами опозиційних депутатів Київради, в залі таких невідомих осіб зі значками депутатів районних рад було семеро.

15 грудня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування побиття депутатів Київради невідомими особами.