Зустріч Ющенка з Януковичем затягується

У Секретаріаті Президента триває зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим затримується запланована на 12.00 нарада Президента з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР вже вдруге просить губернаторів та міських голів почекати 15 хвилин, оскільки зустріч Президента з прем’єром затягується.