Зустріч Ющенка з Януковичем затягується
12:37, 21 грудня 2006Політика
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Розмова триває більше двох годин
У Секретаріаті Президента триває зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим затримується запланована на 12.00 нарада Президента з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР вже вдруге просить губернаторів та міських голів почекати 15 хвилин, оскільки зустріч Президента з прем’єром затягується.
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