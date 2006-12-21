Кушнарьов: Луценко набиває собі ціну

Ініціатива екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА зі створення Громадянського руху Народної самооборони направлена на дестабілізацію ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив один із лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву Ю.ЛУЦЕНКА про намір очолити такий рух.

Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що Ю.ЛУЦЕНКО в будь-який спосіб «намагається привернути до себе увагу». «Якщо говорити простою мовою - то набиває собі ціну», - сказав народний депутат.

При цьому він висловив сумнів, що Ю.ЛУЦЕНКУ вдасться організувати масовий рух і досягнути мети - домогтися відставки Кабміну і розпуску Верховної Ради.

«ЛУЦЕНКО приречений сьогодні на провокації і на перенесення політичної боротьбі у звичне для нього вулично-майданне середовище», - сказав він.

Крім того, Є.КУШНАРЬОВ розцінює подібну ініціативу екс-міністра внутрішніх справ «як намір організувати радикальне угруповання».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про створення Громадянського руху Народної самооборони, яке він ініціює.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що сьогодні “громадяни мають взяти в кулак всю повноту влади” і це буде відповіддю “безпредєлу влади” і “поверненню кучмізму”.

Говорячи про діяльність цього руху, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що “при потребі ми плануємо навесні масовий “марш справедливості” на Київ для підтримки ідеї розпуску Верховної Ради та відставки цього уряду”.