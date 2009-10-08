Тимошенко просить Україну ігнорувати «агресивного» главу Газпрому

У 2010 році Україна має намір купувати у Росії стільки газу, скільки їй буде необхідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи заяву голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА про те, що наступного року російська компанія не планує скорочувати обсяг постачання газу в Україну.

«За контрактами Україна має право замовляти обсяг (газу – УНІАН) той, який необхідний їй. Крім того, в угоді між «Нафтогазом України» і «Газпромом» передбачено право відхилення на 20% або у бік збільшення споживання, або у бік його зменшення. Тому я хочу, щоб ви абсолютно не реагували на жодні агресивні заяви», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми замовимо наступного року рівно такий обсяг природного газу, щоб повністю задовольнити Україну, не замовити зайвого, і це буде значно менше, ніж у минулі роки, тому що ми скорочуємо споживання природного газу і переходимо на електроенергію, вугілля і відновлювальні джерела енергії», – сказала прем`єр-міністр.

При цьому глава уряду підкреслила, що на сьогодні Україні вдається знаходити для розрахунку за газ ресурс усередині країни, хоча це дуже складно, враховуючи, що оплата за внутрішнє споживання газу НАК «Нафтогаз України» надходить дуже слабо.

Як повідомляли ЗМІ, 6 вересня ц.р. голова правління ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР на Світовому газовому конгресі в столиці Аргентини Буенос-Айресі заявив, що «Газпром» не знижуватиме обсяг постачання газу в Україну в 2010 році.

«Україна нехай виконує контрактні зобов`язання. Ось що написано в контракті – так і буде», – сказав він, додавши, що «Україна може, і повинна платити за газ в повному обсязі – у неї є гроші».

Також О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» не має наміру переглядати умови контракту. За його словами, країна має значні золотовалютні резерви, крім того, Україна одержала кредити МВФ, які були видані з урахуванням потреб по закупівлю російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня, виступаючи на зборах Всесвітнього конгресу українців у Львові, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в 2010 році Україна купить 25 млрд. кубометрів російського газу. «Ми радикально скорочуємо споживання природного газу, заміщаємо його всім, чим можливо. Якщо в 2007-му ми брали 52 млрд. кубометрів газу, цього року беремо 33 млрд. кубометрів російського газу, а наступного року ми візьмемо 25 млрд. кубометрів», – сказала прем`єр.

28 серпня Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в Луганській області, що Україна веде переговори з Російською Федерацією про скорочення обсягів закупівлі газу в 2010 році «Нафтогазом України» у «Газпрому» до 27 млрд. кубометрів.

1 вересня на зустрічі в Польщі Ю.ТИМОШЕНКО і російський прем`єр Володимир ПУТІН домовилися про те, що обсяги закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з урахуванням впливу кризи на економіку.

11 вересня НАК «Нафтогаз України» офіційно звернувся до ВАТ «Газпром» з пропозицією скоротити обсяг імпорту природного газу в 2010 році з 52 млрд. до 33,75 млрд. куб. м.