Посольство США допоможе Шуфричу

Посольство США готове надати будь-яку необхідну допомогу Міністерству з надзвичайних ситуацій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сказав сьогодні під час зустрічі з міністром з питань надзвичайних ситуацій Нестором ШУФРИЧЕМ.

«Основна мета зустрічі – це запропонувати будь-яку необхідну допомогу», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Він зазначив, що Посольство США готове продовжувати тісну співпрацю з МНС. В.ТЕЙЛОР підкреслив, що неодноразово бачив, як фахівці МНС виконують покладені на них завдання. Зокрема, спостерігав за навчаннями підрозділу МНС з іноземними партнерами – США, Польщі, Азербайджану.

В.ТЕЙЛОР також підкреслив, що США і Україна мають великий досвід в подоланні надзвичайних ситуацій.

У свою чергу Н.ШУФРИЧ зазначив, що фахівці МНС не тільки обмінюються досвідом з іноземними колегами, а й завжди готові надати реальну допомогу. Він нагадав про те, що МНС України брало участь в гасінні пожеж в Грузії і Туреччині.

За словами міністра, наступного року буде значно посилений технічний потенціал пожежних служб, зокрема пожежного авіазагону.

«Ми зможемо надавати оперативну допомогу не тільки на території України, а й перекидати загони для надання допомоги в будь-який куточок Європи», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Крім того, він зазначив, що в найближчому майбутньому в МНС планується створити службу медицини катастроф.