Губернатори і мери залишають Секретаріат, не дочекавшись Ющенка

Керівники регіональних органів влади залишають Секретаріат Президента України, де мала відбутись запланована на 12.00 нарада глави держави Віктора ЮЩЕНКА з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, першим, не дочекавшись Президента, із Секретаріату пішов голова Донецької обладміністрації Анатолій БЛИЗНЮК. Він пояснив, що не має наміру більше чекати, бо в нього заплановане інше засідання. "Якщо влада нас не поважає, то що тоді робити? Ми приходимо. Нас півгодини обшукують, а потім ми ще півгодини чекаємо", - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Також із Секретаріату пішов міський голова Харкова Михайло ДОБКІН. Він заявив: "Ці посиденьки ні до чого доброго не приводять. Мені треба спілкуватися з представниками інших регіонів сьогодні. О 2-й годині буде Рада регіонів, де я виступаю".

Крім того, Секретаріат залишив голова Херсонської облради Володимир ДЕМЬОХІН.

У свою чергу голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що Партія регіонів шукає привід, аби “влаштувати цирк”.

Станом на 13.00 до керівників регіонів знову вийшов Заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР і сказав, що за 15 хвилин у залі засідань з`являться Президент та прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, у Секретаріаті Президента триває зустріч глави держави В.ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

У зв’язку з цим затримується запланована на 12.00 нарада Президента з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.