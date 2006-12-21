Табачник перед приїздом Путіна згадав байку Крилова

Віце-прем’єр-міністр України з питань гуманітарної та соціальної політики Дмитро ТАБАЧНИК характеризує стан україно-російських відносин як “відлигу після штучно створеного льодовикового періоду”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ТАБАЧНИК висловив сьогодні журналістам у Києві після селекторної наради з питань нарахування субсидій для компенсації підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

“Для того, щоб не відчувати втручання з боку будь-якої іншої держави, Україна повинна проводити проукраїнську політику і позбутися комплексу меншовартості. І саме головне, що сьогодні, протягом останніх чотирьох місяців, українсько-російські стосунки пробуджуються від штучно створеного в 2005-початку 2006 року летаргічного сну. Не можна так будувати стосунки з нашим найближчим сусідом, з яким у нас найбільший товарообіг, де працюють і навчаються наші люди, де ми пов’язані мільйонними родинними стосунками, через упереджене ставлення”, – сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем’єр вважає, що відносини України з Росією за попередніх урядів не відповідали нормам добросусідства. Д.ТАБАЧНИК також відзначив “незугарне упереджене ставлення частини вищого керівництва МЗС саме до україно-російських стосунків”.

“Зараз нібито професійні дипломати, які не просто пишаються, а губу копилять від свого показного патріотизму, намагаються поставити на перше місце питання розподілу колишніх боргів і активів Радянського Союзу, приховуючи від усіх, що протягом останнього часу Росія погасила більше 70 мільярдів доларів боргів колишнього Радянського Союзу. І тут Михайлівська площа, як круки, намагається прилетіти і поговорити про активи. Це абсолютно нагадує байку Крилова про бабку й мураху. Хіба цей підхід сприяє нормальним стосункам? По-друге, вони намагаються увесь час дрібні і штучні питанні поставити першочерговими, щоб загострити ці стосунки. Якби такими зразками квазі-дипломатії керувалися країни Європейського Союзу в стосунках між собою, ніколи б не виникло об’єднаної Європи без митного простору, вільної торгівлі, без кордонів, безпаспортного переїзду і таке інше”, - відзначив Д.ТАБАЧНИК.

У зв’язку з цим, віце-прем’єр не розуміє “штучної злостивості частини професійних дипломатів саме до Росії”. “Я можу пояснити це лише комплексом їх меншовартості. Це люди, які працювали в колишньому МЗС УРСР, який завжди був щось на зразок відповідального чергового при дипломатах колишнього радянського МЗС. Не можна свій меншовартісний комплекс, здобутий до 1991 року, переносити на рівноправні стосунки обох держав. І тоді шмат проблем, штучно створених, відпадуть”, - підкреслив він.