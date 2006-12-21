Янукович вийшов від Ющенка, але розмову не закінчено

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийме позитивне рішення щодо державного бюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після закінчення зустрічі з Президентом.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що це була робоча нарада напередодні візиту до України Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Прем’єр додав, що під час зустрічі також обговорювалось питання підписання державного бюджету на 2007 рік. За словами В.ЯНУКОВИЧА, вони з Президентом ще не закінчили розмову з цього приводу, хоча в багатьох питаннях є спільні позиції.

За його словами, після закінчення сьогоднішньої наради з головами обласних держадміністрацій, після проведення Ради економічного розвитку регіонів, буде отримано ще додаткову інформацію, і «з урахуванням думки регіонів сьогодні наприкінці дня будемо вирішувати це питання».

«Скоріше за все, буде прийнято рішення позитивне», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” зі всіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

19 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, з урахуванням пропозицій профільного комітету парламенту.