Ющенко погрожує знову ветувати бюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосує вето до закону про держбюджет-2007, якщо в ньому не буде враховано позиція про встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не відступить від своєї позиції.

Він заявив про готовність розглядати будь-які компромісні варіанти, у результаті яких буде саме встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму.

Глава держави повідомив, що зараз працює робоча група Секретаріату Президента і Міністерства фінансів, які мають розробити механізм і графік вирішення цієї проблеми.

«Мова іде про 800 млн. грн. з 160-мільярдного бюджету», - сказав він, додавши, що ставить питання про перерозподіл коштів в держбюджеті.

Президент навів приклад, де можна взяти ці кошти. Зокрема, у держбюджеті передбачено фінансування будівництва трьох аеропортів. На його думку, це потрібно робити, але не за рахунок держбюджету. В.ЮЩЕНКО висловив готовність підтримати надання державних гарантій для комерційних структур, які візьмуться за ці проекти.

Також Президент висловив нерозуміння, чому в держбюджеті передбачено кошти на недержавний пенсійний фонд. Він підкреслив, що це питання обговорювалось на зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ, але поки не вдалось знайти порозуміння. «Це принципова позиція, вона залишаться напруженою», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що це питання не тільки фінансів, а й питання моралі, чи зможе влада «кожний місяць забирати у бідної людини 20-30 гривень… Це неприпустимо».

За словами В.ЮЩЕНКА, у влади повинно вистачити мужності дати відповідь на це питання, оскільки в іншому випадку він буде змушений застосувати вето до держбюджету.

При цьому він підкреслив, що за розрахунками експертів, прожитковий мінімум на 1 січня становитиме 405 грн., а у бюджеті закладено 385 грн.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в Україні проживає 2 млн. пенсіонерів, у яких пенсія нижча за прожитковий мінімум. За його словами, ще 8 млн. пенсіонерів отримують пенсію, що дорівнює прожитковому мінімуму.

Він нагадав, що направляв до уряду і парламенту три листи щодо вирішення цього питання.