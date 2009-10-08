Київрада опам'яталась: готелю в Бабиному Яру не буде

Депутати Київської міської ради скасували рішення про будівництво готелю в Бабиному Яру.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні сесії Київради було винесено питання про повторний розгляд рішення міськради від 17 вересня “Про затвердження Схеми розміщення готелів у м. Києві на період до 2020 року” у зв’язку із зауваженнями Київського міського голови на пункт 50 розділу “Шевченківський район” у додатку. Цей пункт передбачає зведення тризіркового готелю “Бабин Яр” на вул. Мельникова, 52-54.

Сьогодні депутатам було запропоновано повторно голосувати за прийняття чи неприйняття цього пункту.

Пункт 50 був підтриманий 12-ма зі 113 присутніх у залі депутатів Київради.

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зауважив, що в результаті службового розслідування, після того, як стало відомо визначене місце під готель у Бабиному Яру, було оголошено десяток доган і попереджень службовцям, посадовим особам, які проявили “таку халатність чи неуважність, що припустились такої помилки”.

Як повідомляв УНІАН, прийняте 17 вересня 2009 року рішення Київради щодо готелю у Бабиному Яру викликало хвилю обурення з боку громадськості, в результаті чого Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заветував це рішення.