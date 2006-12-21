На зустріч з Путіним Ющенко прийде з Тарасюком

Завтра на переговорах у Києві з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ Міністерство закордонних справ України буде представляти міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

Зокрема, на запитання, чи буде Б.ТАРАСЮК присутній завтра на переговорах президентів України і Росії, вона відповіла: «Я думаю, що так».

Крім того, коментуючи позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо конфлікту навколо Б.ТАРАСЮКА, І.ВАННИКОВА підкреслила, що позиція Президента залишається незмінною: він підтримує діяльність Б.ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ.

Прес-секретар зазначила, що зараз Президент чекає тлумачення Конституційного Суду, але вважає, що перебування Б.ТАРАСЮКА на посаді міністра є абсолютно легітимним і правильним.

Коментуючи вчорашній інцидент у Кабінеті мінстрів, коли депутати від Партії регіонів намагались не пустити Б.ТАРАСЮКА на засідання уряду, І.ВАННИКОВА наголосила, що поведінка депутатів є неприйнятною. За її словами, Президент вважає, що Б.ТАРАСЮК має право брати участь у цих засіданнях.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 грудня прийняла постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади голови МЗС. Проте Шевченківський районний суд Києва призупинив дію постанови, а Президент України підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ.

20 грудня Б.ТАРАСЮКА вдруге не пустили на засідання Кабміну, зокрема, депутати з Партії регіонів заблокували вхід міністру.

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що Б.ТАРАСЮК після рішення Верховної Ради про його відставку не має права підписувати міжнародні міжурядові угоди від імені уряду і Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні, 21 грудня, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що питання стосовно того, хто представлятиме Міністерство закордонних справ України завтра на зустрічі з Президентом РФ В.ПУТІНИМ, має вирішити Президент В.ЮЩЕНКО.