Кушнарьов наїхав на Ющенка і його Секретаріат

Один із керівників фракції Партії регіонів Євген Кушнарьов заявляє, що Секретаріат Президента за погодженням з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ зробив все, щоб зірвати плановий захід Кабінету Міністрів – проведення першого засідання Ради розвитку регіонів.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, раптове проведення наради у Президента з участю прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА «фактично є ще одним підтвердженням, що Президент і його оточення свідомо взяли курс на поглиблення суперечностей і розростання конфлікту з антикризовою коаліцією і коаліційним урядом».

«Кінцевою метою цього, на мій погляд, є створення ситуації в країні, яка дозволила б підійти до відміни політичної реформи», - переконаний народний депутат.

На запитання, чи не є з боку прем`єр-міністра рішення про створення Ради розвитку регіонів додатковим аргументом в діалозі з Президентом про підтримку урядового бюджету регіонами і першим кроком до конфронтації, Є.КУШНАРЬОВ відповів: «Нічого подібного. Відповідно до Конституції Кабмін несе повну відповідальність в країні за соціально-економічний розвиток держави в цілому і регіонів окремо. Інструментом проведення соціально-економічної політики є голови обласних і районних державних адміністрацій, а також мери міст в межах делегованих їм державою повноважень. І Кабінет Міністрів має право створювати дорадчий орган, на якому відкрито і публічно обговорюватимуться питання, що цікавлять».

Представник Партії регіонів повідомив, що одним із питань, які планувалося обговорити на засіданні Ради розвитку регіонів, було: як жити в країні, якщо не буде прийнятий бюджет».

У Секретаріаті Кабінету Міністрів агентству УНІАН надали копію телефонограми Секретаріату Президента, в якій прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ запрошувався на нараду з участю Президента В.ЮЩЕНКА. Згідно з вихідними даними, телефонограма була відправлена 20 грудня о 19.35 і підписана главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ, тоді як уряд 19 грудня направив в регіони запрошення взяти участь в першому засіданні Ради розвитку регіонів.

Як планувалося, засідання Ради розвитку регіонів мало початися о 14.00, але досі засідання не відкрилося. Передбачається, що в ньому візьмуть участь прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ, перший-віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр Володимир РИБАК, голови обласних і районних державних адміністрацій, а також мери міст.