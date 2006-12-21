Шуфрич вставив свої п`ять копійок

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ не розуміє, чому Президент Віктор ЮЩЕНКО застосовує вето до державного бюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Коли співвідношення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму працюючих було 73%, то Віктор ЮЩЕНКО вето не наклав, а коли це співвідношення стало 83% з перспективою 90%, В.ЮЩЕНКО накладає вето, - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Він наголосив, що соціально-економічна політика, яка стимулює «включення друкування грошей фантиків», неприпустима для уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами Н.ШУФРИЧА, ще в 2004 році уряд В.ЯНУКОВИЧА базувався на тому, що міг врахувати, наскільки можна підняти зарплату і пенсію так, щоб це не спровокувало інфляцію.

Н.ШУФРИЧ відзначив, що бюджет 2005 і 2006 років це співвідношення не враховував, і тому, не зважаючи на незначне підвищення заробітної плати, відбулося стрімке підняття цін.

Міністр наголосив, що уряд не допустить, щоб заради популістських ідей були спровоковані інфляційні процеси, за які відповідати уряду.