Шуфрич вставив свої п`ять копійок

16:29, 21 грудня 2006
Політика
1167

Міністр засвідчив відданість прем`єру

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ не розуміє, чому Президент Віктор ЮЩЕНКО застосовує вето до державного бюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Коли співвідношення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму працюючих було 73%, то Віктор ЮЩЕНКО вето не наклав, а коли це співвідношення стало 83% з перспективою 90%, В.ЮЩЕНКО накладає вето, - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Він наголосив, що соціально-економічна політика, яка стимулює «включення друкування грошей фантиків», неприпустима для уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами Н.ШУФРИЧА, ще в 2004 році уряд В.ЯНУКОВИЧА базувався на тому, що міг врахувати, наскільки можна підняти зарплату і пенсію так, щоб це не спровокувало інфляцію.

Н.ШУФРИЧ відзначив, що бюджет 2005 і 2006 років це співвідношення не враховував, і тому, не зважаючи на незначне підвищення заробітної плати, відбулося стрімке підняття цін.

Міністр наголосив, що уряд не допустить, щоб заради популістських ідей були спровоковані інфляційні процеси, за які відповідати уряду.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter