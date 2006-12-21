Ющенко і Путін підпишуть 5 документів

За підсумками засідання комісії Ющенко-Путін буде підписано угоду про пункти перетину українсько-російського кордону і угоду про реадмісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА на брифінгу для преси.

Вона нагадала, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з прем’єр-міністром та іншими міністрами щодо підготовки завтрашнього засідання української частини Українсько-Російської міждержавної комісії.

І.ВАННІКОВА сказала, що деталі цієї зустрічі журналісти дізнаються завтра за результатами підписаних угод.

В той же час вона повідомила, що завтра планується підписати угоду між урядами України та Росії про внесення змін і доповнень до угоди між Кабінетом Міністрів і урядом Російської Федерації про пункти перетину міждержавного кордону між Україною і Росією від 8 лютого 1995 року; угоду між урядами України та Росії про реадмісію; угоду між двома урядами про взаємну охорону інтелектуальної власності, отриманої в ході двосторонньої військово-технічної співпраці; угоду у вигляді обміну нотами про внесення змін до угоди про безвізові поїздки для громадян від 1997 року, а також угоду між міністерствами культур двох країн.

За словами І.ВАННІКОВОЇ, до складу російської делегації входитимуть Президент РФ Володимир ПУТІН, секретар Ради безпеки Ігор ІВАНОВ, міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, міністр юстиції Володимир УСТІНОВ, міністр освіти і науки Андрій ФУРСЕНКО, міністр культури Олександр СОКОЛОВ та інші.

Також вона повідомила, що спільну прес-конференцію президентів транслюватиме Перший національний телеканал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українська частина Українсько-Російської міждержавної комісії обговорила порядок денний завтрашнього засідання комісії.

У засіданні взяли участь Президент Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, перший заступник міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Олександр ЧАЛИЙ. Вони обговорили підготовку засідання комісії Ющенко-Путін, яке відбудеться у п’ятницю, 22 грудня.

Також йшлося про порядок денний завтрашнього засідання, а саме: підсумки роботи структурних органів Українсько-Російської міждержавної комісії в 2006 році та підготовки Плану першочергових заходів у двосторонніх відносинах між Україною та Росією на 2007-2008 роки; актуальні питання українсько-російських взаємин; проведення другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.