ВР сьогодні працюватиме, поки не буде прийнято закон про Кабмін

Верховна Рада України сьогодні працюватиме в пленарному режимі до того часу, поки не будуть розглянуті усі поправки до проекту закону про Кабінет Міністрів та не буде прийнято рішення щодо цього нормативного акту.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення 231 народний депутат з 442, зареєстрованих у сесійній залі.

Всього до проекту закону про Кабінет Міністрів, внесеного на розгляд парламенту у другому читанні, було запропоновано 588 поправок.

На даний час парламент встиг розглянути трохи більш як 300 поправок.