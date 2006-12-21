Янукович: нормальним людям вибори не потрібні

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що деякі політичні сили прагнуть до дестабілізації внутрішньої політичної ситуації і вдаються спроби штучного створення умов для організації дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив, відкриваючи перше засідання Ради розвитку регіонів.

Прем`єр-міністр підкреслив, що йдеться про різні вибори (парламентські й президентські – УНІАН). «Кому вони (вибори - УНІАН) потрібні? Нормальним людям – не потрібні, вони вже всім набридли», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ не став кваліфікувати ці дії політичних сил, поклавши відповідальність на їхню совість. «Деструктив не має перспектив», - підкреслив він.

Прем`єр-міністр переконаний, що в Україні «нарешті настала ера відповідальної політики, і влада зацікавлена в підвищенні рівня добробуту народу». «Влада несе солідарну відповідальність. Така модель управління державою є найбільш ефективною і перспективною», - додав він.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, впродовж 15 років незалежності України владі не вистачало ефективності. «І неефективність наростала з кожним днем», - вважає він.