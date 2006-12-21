Бродський: земля дерибанилася, наче на конвеєрі у Форда

Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ охарактеризував сьогоднішню сесію Київської міської ради як «злодійство у прямому ефірі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.БРОДСЬКОГО, за його словами, під прицілом телекамер «земля дерибанилася, наче на конвеєрі у Форда, кожні 10 секунд соціалісти, «регіонали» та Блок Черновецького голосували за позбавлення Києва чергової ділянки».

Як сказав М.БРОДСЬКИЙ, лише за сьогоднішній день втрати столичної громади від діяльності муніципальної мафії склали понад 1 млрд. грн.

«Але все свідчить про те, що незабаром у Києві відбудуться дострокові вибори міського голови та Київради, після яких ми всі ці ділянки повернемо знову у власність столиці, або примусимо заплатити за отриману землю ринкову ціну», - зазначив М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання Київради було проголосовано, за інформацією секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, понад 250 питань, що стосуються виділення та продажу земель, в тому числі з аукціону. Приблизна сума, яку отримає бюджет від прийняття цих земельних питань, близько 100 млн. грн., повідомив журналістам О.ДОВГИЙ. При цьому він зазначив, що багато питань стосувалося виділення землі для лікарень, дитячих садків тощо.

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