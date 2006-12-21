У депутатів є шанс сьогодні піти додому

Народним депутатам ще залишилося розглянути близько 80 поправок до законопроекту про Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Верховна Рада вирішила працювати до тих пір, доки не буде прийнято рішення щодо даного проекту закону. До законопроекту було внесено 588 поправок.

Народні депутати розглядають ці поправки майже з 11.00 з перервою між денним і вечірнім сесійними засіданнями.

В основному, на голосування ставляться поправки Президента України Віктора ЮЩЕНКА та народного депутата з фракції «Наша Україна» Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО.

Майже всі ці поправки парламент не підтримує.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ВР прийняла у першому читанні урядовий законопроект про Кабмін, при цьому за президентський варіант ВР не голосувала. Сьогодні парламент розглядає у другому читанні проект закону “Про Кабінет Міністрів України”.