Після перемоги Януковича будуть реабілітовані потерпілі

Народний депутат від фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН обіцяє, що “після перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах” передусім будуть реабілітовані ті, хто “постраждав від “помаранчевих” на минулих виборах “за підтримку Партії регіонів та симпатії” до її лідера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час виступу перед учасниками 18 конференції Житомирської обласної організації Партії регіонів.

«Ми повинні передусім після перемоги нашого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА на цих виборах Президента допомогти й подбати про тих, кого після колишніх виборів повиганяли з роботи, позатягували по прокуратурах, кого намагалися залякати», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її даними, “багато з цих людей тоді не витримало цього”.

«Я знаю навіть один дійсний приклад, коли один чоловік помер від розриву серця, коли про нього написали на його хаті, що він - друг зека», - заявила народний депутат.

При цьому вона підкреслила, що Партія регіонів “повинна цих людей захистити й високо цю планку підняти, склавши у кожній області, в кожному районі України реєстр цих постраждалих людей”.

Г.ГЕРМАН закликала також своїх однопартійців зробити усе, щоб «перемога В.ЯНУКОВИЧА на виборах Президента стала передусім перемогою кожного з цих людей». «Про всіх треба дбати, але про цих - особливо, бо їх несправедливо скривдили», - додала вона.