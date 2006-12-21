Візит Путіна не внесе ясності у двосторонні відносини

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Давид ЖВАНІЯ вважає, що візит до України Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА не внесе ясності у двосторонні відносини.

В інтерв`ю УНІАН депутат висловив думку, що сьогодні перед Росією стоїть серйозне запитання: з якою позицією приїхати зараз до України, яку ревізію відносин провести.

«Я думаю, що дипломати, які готують візит, потрапили в безвихідь: з одного боку, є політика: Росії потрібно закріпити як перемогу прихід до влади тієї політичної сили, яку вона підтримувала. З другого боку - є економіка: ціна на газ», - підкреслив Д.ЖВАНІЯ.

Він нагадав про існуючі домовленості офіційного Кремля з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо ціни на газ. «Але вони не виконувалися і виконуватися не будуть – міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ вже заявив, що Росія не може піти на компроміс і поставляти природний газ до України за заниженими цінами, по суті, дотувати енергетику України. Адже в основі нинішньої ідеології Росії лежить так звана «енергетична імперія» - незрозуміло тільки, хто імператор: «директор» Газпрому?», - відзначив Д.ЖВАНІЯ.

Депутат підкреслює, що не можна забувати про найголовніше - наближаються російські президентські вибори 2008 року. «У великій грі Росії закладено, що Україна повинна виглядати своєрідним зовнішнім подразником. Хто б не був в Україні владою, він повинен бути представлений як нісенітна система, як анархічний безлад, як країна, де ні з ким спілкуватися», - вважає він. За словами Д.ЖВАНІЇ, передвиборній Росії зручна формула: «Україна - країна без розвитку, з війною між Президентом і прем`єром і незрозумілим геополітичним курсом». Принаймні, підкреслює депутат, так за останні два роки виглядають відносини Україна-Росія. «Проте насправді з поверненням до влади одного Віктора (ЯНУКОВИЧА – УНІАН) це роздратування багато в чому знято, тепер залишилося все-таки домовитися з іншим Віктором (ЮЩЕНКОМ – УНІАН). Таким чином, Україна ризикує повернутися в щільні обійми Кремля», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

За його словами, сьогодні у України немає іншого вибору, ніж рух до Європи, і це зрозуміло основній масі населення. «Навіть якщо хтось хоче, щоб Україна рухалася в імперію, то і рухатися нам ні з чим: в Україні немає таких енергетичних ресурсів, а молодшою сестрою Росії ми вже були», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Депутат відзначає, що Україна неодноразово заявляла, що вона все-таки схильна до європейської моделі соціального суспільства, і її домовленості з європейськими сусідами (Польщею, Німеччиною) до відносно загальних питань європейської безпеки і єдиної енергетичної стратегії не могли не призупинити газовий натиск Росії. «Тому напрошується висновок – під час ревізії відносин доведеться врахувати європейський тон України. Хоча я все-таки дозволю собі сумніватися, що В.ПУТІН приїде до України, дуже вже короткочасний формат і складна мета (сильні ревізію не проводять, сильні наступають). Чомусь дотепер хочеться пожартувати: тепер В.ПУТІНУ доведеться спробувати пригостити тією цукерочкою, від якої сам відмовився, але вже іншого Віктора», - сказав він.