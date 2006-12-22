Сьогодні Україна очікує Путіна

Сьогодні відбудеться візит в Україну Президента Росії Володимира ПУТІНА.

Під час візиту буде проведено перше засідання Міждержавної російсько-української комісії (Ющенко-Путін). Комісія оцінюватиме перші підсумки зустрічей, які пройшли в її рамках.

Як очікується, Президенти двох країн вислухають узагальнені доповіді і поставлять завдання на майбутню перспективу.

Як повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА учора на брифінгу для преси, за підсумками засідання комісії Ющенко-Путін буде підписано угоду про пункти перетину українсько-російського кордону і угоду про реадмісію.

Також вона повідомила, що у ході візиту планується підписати угоду між урядами України та Росії про внесення змін і доповнень до угоди між Кабінетом міністрів і урядом Російської Федерації про пункти перетину міждержавного кордону між Україною і Росією від 8 лютого 1995 року; угоду між урядами України та Росії про реадмісію; угоду між двома урядами про взаємну охорону інтелектуальної власності, отриманої в ході двосторонньої військово-технічної співпраці; угоду у вигляді обміну нотами про внесення змін до угоди про безвізові поїздки для громадян від 1997 року, а також угоду між міністерствами культур двох країн.

За словами І.ВАННІКОВОЇ, до складу російської делегації входитимуть Президент РФ Володимир ПУТІН, секретар Ради безпеки Ігор ІВАНОВ, міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ, міністр юстиції Володимир УСТІНОВ, міністр освіти і науки Андрій ФУРСЕНКО, міністр культури Олександр СОКОЛОВ та інші.

Також вона повідомила, що спільну прес-конференцію президентів транслюватиме Перший національний телеканал.