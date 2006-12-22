Луценка викликали в Генпрокуратуру на допит

09:31, 22 грудня 2006
Політика
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Екс-міністр не розуміє причини

Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА викликають до Генеральної прокуратури свідчити у справі загибелі В`ячеслава Чорновола.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Я, чесно кажучи, не знаю, про що мене там збираються питати в якості свідка. Коли, на жаль, загинув В`ячеслав Максимович, (я) не був навіть у великій політиці і в Києві я не був. Якщо не помиляюся, я тоді працював у Рівненській області. Очевидно, є до мене питання у якості свідка у вбивстві Улафа Пальме, Кеннеді, не знаю ще кого. Генпрокуратура у нас дуже кмітлива у цьому відношенні”.

Лідер Народного Руху В.Чорновіл загинув у автокатастрофі у березні 1999 року. Тоді це ДТП слідство назвало нещасним випадком. Представники правих сил назвали загибель В.Чорновола політичним вбивством.

Нещодавно Генеральна прокуратура поновила розслідування обставин справи.

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