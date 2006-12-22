На переговорах з Путіним Тарасюк буде весільним генералом

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК сподівається, що під час робочого візиту до України Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА президенти Росії і України докладуть зусиль для розв’язання деяких існуючих проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав в інтерв`ю журналістам в п’ятницю.

«Ми очікуємо, що візит дасть можливість двом президентам більш детально подивитися на проблеми і, можливо, докласти зусиль, враховуючи їхні повноваження для розв’язання деяких існуючих проблем», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Окрім цього, зауважив він, буде проведено перше засідання нового органу співпраці – Міждержавної комісії на чолі з президентами України і Росії.

Б.ТАРАСЮК повідомив, що в ході візиту очікується підписання чотирьох важливих документів, які стосуватимуться прав громадян України і Росії та полегшення режиму перетину кордону. За його словами, крім цих документів, вже готові ще сім двосторонніх документів, що будуть підписані ближчим часом.

Б.ТАРАСЮКА зауважив, що під час візиту В.ПУТІНА будуть розглянуті всі питання, що стоять на порядку денному. «Всі питання, що знаходяться на порядку денному, будуть розглянуті: і Чорноморський флот, і делімітація морських просторів в Азовському, Чорному морях та Керченській протоці, демаркація кордону», - сказав він.

Також міністр повідомив, що не підписуватиме будь-які двосторонні документи.