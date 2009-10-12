Російський експерт: Кремль боїться української бойової авіації

Після президентських виборів в Україні російсько-українські відносини не покращають.

Таку думку УНІАН висловив російський опозиціонер, колишній заступник міністра енергетики РФ, президент Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ.

«Триватиме в`язке протистояння і штовханина ліктями, яке триватиме незалежно від того, хто виграє президентські вибори», - сказав експерт.

На думку В.МІЛОВА, це викликано тим, що чинна російська влада розглядає Україну як територію бажаного протекторату, де вона хотіла б впливати на прийняття політичних рішень.

«Будь-хто, хто виграє на президентських виборах в Україні, навіть Віктор ЯНУКОВИЧ, буде людиною, котра відстоюватиме українські інтереси досить жорстко», - переконаний він. При цьому В.МІЛОВ нагадав, що коли колишній глава Української держави Леонід КУЧМА йшов на другий термін, у Росії говорили, що він захищатиме російські інтереси, але потім була Тузла, з’ясовування взаємин щодо газу і приватизація, куди не були допущені російські компанії.

Крім того, експерт вважає, що влада Росії ініціювала прийняття поправок до закону «Про оборону», які допускають використання російської армії за межами Росії, аби прикрити себе після війни в Південній Осетії.

«Я сьогодні раджу не перебільшувати цю подію. Прийняття поправок до закону «Про оборону» в Росії - це лише прикриття свого «м`якого місця», після того, як рік тому було допущено грубе порушення законодавства, коли військові вели бойові дії за межами РФ без санкції Ради Федерації, чого вимагає Конституція», - сказав В.МІЛОВ.

«Сьогодні, аби прикрити себе, приймають цей закон. В Україні це сприйняли як закон про війну з Україною, але це не так. Не бійтеся. Наші хлопці - це дуже боязкі хлопці і можуть воювати тільки з маленькою Грузією», - додав експерт.

За його словами, Україна може направити бойові літаки на російську територію і почати бомбити, а Грузія цього зробити не могла.

«Якщо стануть бомби падати на російські міста – це буде вирок будь-якому політичному режиму в Росії. Україна має бойову авіацію, вони ніколи не нападуть на Україну», - впевнений В.МІЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одностайно в першому читанні прийняла ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення наступних завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захист громадян РФ за кордоном; боротьба з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу, українська сторона висловила занепокоєння у зв`язку зі схваленням цього законопроекту.