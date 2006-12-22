Ющенко чітко дав зрозуміти, чого він хоче

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Верховної Ради переглянути рівень прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії на 2007 рік.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО наполягає, що відповідність мінімальної пенсії прожитковому мінімуму – «це головна відповідальність влади перед соціально незахищеними верствами населення».

Президент наголошує, що це його ключова і головна вимога до підписання Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” зі всіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

19 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, з урахуванням пропозицій профільного комітету парламенту.

21 грудня після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО заявив, що застосує вето до закону про держбюджет-2007, якщо в ньому не буде враховано позиція про встановлення мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму.